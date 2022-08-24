Почти 6 кг метамфетамина изъяли в Ижевске у двух молодых людей

Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении двух граждан 21 и 22 лет, которых признали виновными по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Ранее сотрудники ведомства выявили причастность фигурантов к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Следствие установило, что молодые люди организовали межрегиональный канал поставки наркотических средств с целью последующего сбыта бесконтактным способом на территории Удмуртии и сопредельных регионов в особо крупном размере.

В результате проведённых сотрудниками УФСБ мероприятий из незаконного оборота изъято наркотическое средство «метамфетамин» общей массой 5,9 кг.

Суд назначил обоим наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.