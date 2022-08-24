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Почти 6 кг метамфетамина изъяли в Ижевске у двух молодых людей

13:05, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Почти 6 кг метамфетамина изъяли в Ижевске у двух молодых людей
13:05, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
212
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#наркотики
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по УР
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Теперь они вдвоём отправятся в колонию на пять лет.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении двух граждан 21 и 22 лет, которых признали виновными по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Ранее сотрудники ведомства выявили причастность фигурантов к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Следствие установило, что молодые люди организовали межрегиональный канал поставки наркотических средств с целью последующего сбыта бесконтактным способом на территории Удмуртии и сопредельных регионов в особо крупном размере.

В результате проведённых сотрудниками УФСБ мероприятий из незаконного оборота изъято наркотическое средство «метамфетамин» общей массой 5,9 кг.

Суд назначил обоим наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

13:05, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#наркотики