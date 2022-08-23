Поросят без ветеринарных документов обнаружили на рынке в райцентре Удмуртии

Алнаши. Удмуртия. Специалисты отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели межведомственный рейд на рынке выходного дня в селе Алнаши. Как сообщила пресс-служба ведомства, в результате выявили факты несанкционированной торговли.

Шесть человек продавали поросят от 1 до 10 голов, а также цыплят-бройлеров, гусят и утят со своих личных подсобных хозяйств без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются нарушением «Ветеринарных правил». Всех животных и птиц возвратили в ЛПХ под контролем специалистов государственной ветеринарной службы. Всем шестерым гражданам объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Как сообщила пресс-служба администрации Алнашского района, в связи с установлением мясячника по профилактике недопущения заноса возбудителя африканской чумы свиней подобные рейды с участием сотрудников Россельхознадзора, полиции, администрации и ветеринарной службы района будут проводиться и впредь на выходных на рынках села Алнаши.

«В связи с чем убедительная просьба гражданам — продажу поросят и свиноводческой продукции осуществлять при наличии ветеринарных сопроводительных документов», — отметили в муниципалитете.

Напомним, в середине августа очаг африканской чумы свиней обнаружили по соседству с Удмуртией.