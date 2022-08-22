Неправильная дымовая труба в бане послужила причиной пожара в Удмуртии

Ува. Удмуртия. Три постройки уничтожил пожар в деревне Багай Увинского района Удмуртии. Как сообщила Государственная противопожарная служба республики, пожар возник в воскресенье, 21 августа, в 19:00. Пламя уничтожило баню, летнюю кухню и сени жилого дома.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения отдельного поста села Нылга ПСЧ-27 надворные постройки горели открытым племенем. Площадь пожара составила 75 кв. метров. Пожару присвоили ранг сложности 1 БИС.

На месте пожара работали: отдельный пост села Нылга и села Вишур ПСЧ-27 ГУ УР «ГПС УР», пожарный расчёт ПСЧ-40 посёлка Ува ГУ МЧС РФ по Удмуртии, пожарные добровольцы деревни Багай и села Кыйлуд.

Пожарные добровольцы оказывали помощь в прокладке магистральных линий для забора воды из местного пруда, расположенного в 500 мерах от места пожара. Потушили его в 19:54.

Два человека, хозяева дома, получили ожоги. Обоих госпитализировали. Причиной пожара послужила несоответствие размера противопожарной разделки дымовой трубы бани.

В ведомстве отметили, что каждый третий пожар в республике происходит по причине нарушения правил монтажа или эксплуатации печного отопления. Жителей Удмуртии призвали успеть до наступления отопительного сезона отремонтировать печи, привести их в безопасное соответствие противопожарных требований.