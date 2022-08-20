Жителя Удмуртии заподозрили в краже плуга и бороны от трактора

Игра. Удмуртия. Сотрудники полиции в Удмуртии задержали подозреваемого в хищении плуга и бороны для трактора. Об этом в субботу, 20 августа, пресс-служба МВД по республике.

Сообщается, что в дежурную часть в посёлке Игра обратился 37-летний житель Завьяловского района с сообщением о хищении металлического плуга и дисковой бороны для трактора. Ущерб составил более 450 000 рублей.

Сотрудники угрозыска отдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Игринского района. Он задержан, а похищенное изъято.

Сотрудниками полиции установлено, что приспособления для обрабатывания земли потерпевший хранил на территории фермерского хозяйства, расположенного в Игринском районе. Подозреваемый, проезжая на своем тракторе мимо хозяйства, увидел сельскохозяйственные агрегаты, после чего решил их украсть. Он присоединил их к трактору и скрылся.

По факту кражи в крупном размере возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России. Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.