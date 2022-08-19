В Удмуртии больше суток ищут пропавшего в лесу мужчину

Игра. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются поиски мужчины, который потерялся в лесу у деревни Малягурт Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

18 августа мужчина с женой и ее подругой отправился в лес за брусникой. В один момент он пропал из поля зрения женщин. Телефона у потерявшегося с собой нет.

На поиски вышли волонтеры ПСО «Север-18», местные жители, сотрудники игринской пожарно-спасательной части, МВД и администрации. Пока мужчину найти не удалось.

В тот же день в лесу Сарапульского района у деревни Девятово заплутал мужчина. На расстоянии около 7 км от населенного пункта его смог найти местный житель.