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В Удмуртии больше суток ищут пропавшего в лесу мужчину

14:00, 19 августа, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии больше суток ищут пропавшего в лесу мужчину
14:00, 19 августа, 2022
Анна Торхова
29
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#Игра\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#лес\n#грибы\n#ягоды\n#опасность
Фото: ИА «Сусанин»
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Он ушел за ягодами.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются поиски мужчины, который потерялся в лесу у деревни Малягурт Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

18 августа мужчина с женой и ее подругой отправился в лес за брусникой. В один момент он пропал из поля зрения женщин. Телефона у потерявшегося с собой нет.

На поиски вышли волонтеры ПСО «Север-18», местные жители, сотрудники игринской пожарно-спасательной части, МВД и администрации. Пока мужчину найти не удалось.

В тот же день в лесу Сарапульского района у деревни Девятово заплутал мужчина. На расстоянии около 7 км от населенного пункта его смог найти местный житель.

Как в Удмуртии люди пропадают

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14:00, 19 августа, 2022
Анна Торхова
29
0
#Игра\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#лес\n#грибы\n#ягоды\n#опасность