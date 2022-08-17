«Срок сим-карты истек»: полицейские Удмуртии рассказали о новых видах мошенничества

Ижевск. Удмуртия. В министерстве внутренних дел Удмуртии рассказали об актуальных видах дистанционного мошенничества. Новой «тенденцией» в республике стало сообщение от мошенников о том, что у граждан якобы «заканчивается срок службы сим-карты и привычного номера».

Начальник отдела по расследованию преступлений, совершённых с использованием IT-технологий СУ УМВД по Ижевску Александр Байдин сообщил, что за семь месяцев 2022 года в республике совершено всего 2 924 преступления в сфере IT-технологий, расследовано при этом всего 790 преступлений. Раскрываемость по кражам возросла с 27,4% в прошлом году до 43,3%; по мошенничествам — с 10,5% до 16,3%

Общий ущерб от действий мошенников превысил 440 млн рублей по всей Удмуртии. В результате действий, предпринимаемых сотрудниками полиции, возместили потерпевшим более 50 млн рублей.

«Если говорить о новом способе, то сам механизм следующий. Потерпевшему поступает звонок от оператора сотовой связи. Мошенник представляется сотрудником оператора и сообщает о необходимости заменить сим-карту. Часто предлагают сменить тариф, отключить платные услуги. Обман любой, но суть сводится к просьбе ввести комбинацию символов и чисел. Обязательно она оканчивается номером телефона», — рассказал Александр Байдин.

После ввода такой комбинации к телефону потерпевшего подключается переадресация на номер мошенников. Теперь смс-сообщения и звонки ему не поступают даже от знакомых ему номеров. Главное для мошенников в этой ситуации теряется канал связи между банком и клиентом. Все необходимые коды и пароли от онлайн-банкинга теперь приходят мошенникам.

Начальник МРО №5 УУР МВД по Удмуртии Александр Дубовцев подчеркнул, что самым ярким «маркером» того, что позвонивший – мошенник, — это просьба гражданину набрать код, содержащий «звёздочки» и «решётки». По сути своей это определённая USSD-команда для переадресации.

Единственный действенный способ избежать попадания в число жертв мошенников — прекратить разговор. При возникновении вопросов или сомнении любой гражданин может бесплатно самостоятельно позвонить на горячую линию своего банка, своего оператора связи. Также можно прийти в ближайшее отделение обеих организаций, где сотрудники помогут совершить все требуемые операции.

Александр Байдин также отметил, что нельзя выделить какой-либо регион, откуда звонит в Удмуртию большее количество мошенников, «мошенники повсюду». И это не только сопредельные государства, но и почти все субъекты Российской Федерации. Также правоохранители других регионов находят подобных мошенников на территории Удмуртии.

Александр Дубовцев отметил, что в последний год увеличилось количество мошенников из числа молодёжи.

«Начиная от девятиклассников, старшеклассников, 2006-2007 годов рождения… Они более технически подкованы. Хочется обратиться к родителям, чтобы ужесточали контроль пользования интернетом», — резюмировал подполковник Дубовцев.