Мебельный склад загорелся на Воткинском шоссе в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел около 12:00 15 августа на улице Воткинское шоссе. На момент прибытия пожарных открытым огнем горел второй этаж объекта. Из здания шел густой черный дым.

Площадь пожара составила 180 кв. м. Есть пострадавшие.

С огнем боролись 55 человек, было задействовано 20 единиц техники. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 августа на улице Зимней в Ижевске загорелся склад готовой продукции и стройматериалов.