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Мебельный склад загорелся на Воткинском шоссе в Ижевске

16:45, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Мебельный склад загорелся на Воткинском шоссе в Ижевске
16:45, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#ликвидация пожара\n#огонь\n#мебель
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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0

Огонь охватил 180 кв. м объекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел около 12:00 15 августа на улице Воткинское шоссе. На момент прибытия пожарных открытым огнем горел второй этаж объекта. Из здания шел густой черный дым.

Площадь пожара составила 180 кв. м. Есть пострадавшие.

С огнем боролись 55 человек, было задействовано 20 единиц техники. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. 

Напомним, что в ночь с 14 на 15 августа на улице Зимней в Ижевске загорелся склад готовой продукции и стройматериалов.

16:45, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
510
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#ликвидация пожара\n#огонь\n#мебель