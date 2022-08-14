Убивший жену житель Удмуртии «помогал» правоохранителям в поисках тела

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе местный житель обвиняется в убийстве своей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В апреле 2022 года в пьяном состоянии мужчина поругался с супругой. Во время конфликта он нанес ей не менее четырех пощечин по лицу, после чего женщина выбежала из дома. Подозреваемый догнал ее на опушке лесного массива, несколько раз ударил кулаками и ногами по голове и телу. Потерпевшая упала на землю, после чего злоумышленник достал нож и нанес два удара в грудную клетку и шею. Также мужчина решил добить жену деревянной палкой и не менее двух раз ударил ее по голове.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Муж накрыл тело ветками и заявил в полицию о пропаже супруги. Также мужчина активно принимал участие в ее поисках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Его направили на рассмотрение в Можгинский районный суд Удмуртии. За данное преступление подозреваемого могут лишить свободы на срок до 15 лет.