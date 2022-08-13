В Удмуртии полицейские остановили иномарку с помощью табельного оружия

Ижевск. Удмуртия. Полицейским в Удмуртии пришлось стрелять по колесам иномарки, за рулем которой находился пьяный водитель. На предупреждающие сигналы сотрудников Госавтоинспекции мужчина не реагировал, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел поздним вечером на федеральной трассе М-7. Дежурный экипаж ГИБДД потребовал у водителя автомобиля «Дэу Нексия» остановиться, однако мужчина проигнорировал указания инспектора, добавил газу и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС включили штатную сирену и проблесковые маячки и начали преследование. Полицейские неоднократно через громкоговоритель требовали у водителя прекратить движение, однако нарушитель не снижал высокой скорости.

Чтобы остановить гонщика, экипаж принял решение применить табельное оружие. Мужчина остановился только когда его машине повредили переднее колесо. При проведении медицинского освидетельствования у 34-летнего водителя, жителя Ижевска, установлен факт алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, автомобиль помещен на специализированную стоянку.