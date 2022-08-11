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10 лет за 11 тысяч: житель Воткинска задержан за разбойный налёт на офис микрозаймов

13:00, 11 августа, 2022
Юрий Абашев
10 лет за 11 тысяч: житель Воткинска задержан за разбойный налёт на офис микрозаймов
13:00, 11 августа, 2022
Юрий Абашев
172
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#разбой
Фото: unsplash.com
172
0

Добычей злоумышленника стали 11 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. На одну из микрофинансовых организаций Воткинска было совершено разбойное нападение. Подозреваемый задержан, им оказался 43-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в салон зашёл мужчина в кепке, медицинской маске и солнцезащитных очках. Угрожая сотруднице ножом, грабитель потребовал отдать ему деньги. В кассе оказалось лишь 11 тыс. рублей. Злоумышленник забрал всё, что есть и скрылся.

Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев и выяснили, что мужчина прибыл к месту преступления и скрылся на одном и том же такси. Вскоре его личность была установлена. Грабителем оказался 43-летний безработный ранее судимый местный житель.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

13:00, 11 августа, 2022
Юрий Абашев
172
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#разбой