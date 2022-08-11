Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Спасатели Удмуртии помогли семье, застрявшей в непогоду на острове посреди Камы

10:20, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Спасатели Удмуртии помогли семье, застрявшей в непогоду на острове посреди Камы
10:20, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
417
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#отдых\n#Кама\n#спасатели\n#погода
Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии
417
0

С острова людей должны были забрать вечером, но они испугались разгула стихии.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе спасатели помогли отдыхающим, которые застряли на острове посреди реки в непогоду. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Утром 10 августа семья из двух взрослых и пяти детей отправилась отдыхать на остров, расположенный в Каме напротив деревни Дулесово. На место их переправил мужчина на лодке, который должен был вернуть семью обратно этим же вечером.

Днем погода испортилась — поднялся сильный ветер, пошел дождь и град. В результате отдыхающие испугались и обратились к спасателям. Специалисты поисково-спасательной службы сразу выдвинулись на место и переправили семью на берег.

10:20, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
417
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#отдых\n#Кама\n#спасатели\n#погода