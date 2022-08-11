Спасатели Удмуртии помогли семье, застрявшей в непогоду на острове посреди Камы

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе спасатели помогли отдыхающим, которые застряли на острове посреди реки в непогоду. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Утром 10 августа семья из двух взрослых и пяти детей отправилась отдыхать на остров, расположенный в Каме напротив деревни Дулесово. На место их переправил мужчина на лодке, который должен был вернуть семью обратно этим же вечером.

Днем погода испортилась — поднялся сильный ветер, пошел дождь и град. В результате отдыхающие испугались и обратились к спасателям. Специалисты поисково-спасательной службы сразу выдвинулись на место и переправили семью на берег.