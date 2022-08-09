С начала лета в Удмуртии утонули 35 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются случаи гибели людей на воде. Всего с начала лета на водоемах республики утонули 35 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртской Республики Алексей Анохин, число утонувших в этом сезоне уже приблизилось к печальным показателям аномально жаркого лета 2021 года. Вода уносит жизни людей практически ежедневно. Только за минувшие выходные в воде погибли три человека.

Так, в субботу, 6 августа, на пруду в поселке Ягул на глазах 9-летней сестры утонул 19-летний юноша. По информации МЧС, молодой человек не умел плавать и отправился купаться с надувным кругом в нетрезвом виде. Аналогичный случай произошел на ижевском пруду, где утонул 24-летний житель Пермского края, он также зашел в воду в состоянии опьянения.

В воскресенье, 7 августа, на Каме погиб гражданин 1974 года рождения. Будучи под воздействием спиртного, он пытался переплыть реку, однако его затянуло под баржу с песком.