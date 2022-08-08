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Очередной ларёк на остановке снесли в Ижевске

13:40, 08 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Очередной ларёк на остановке снесли в Ижевске
13:40, 08 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
98
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#снос\n#ларьки
Фото: Пресс-служба УФССП РФ по УР
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На этот раз демонтажу подвергли киоск на остановке «Торговый техникум».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесли очередной киоск на остановке общественного транспорта. Как сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртии, демонтажу подвергли торговый ларёк на «Торговый техникум» на улице 9-е Января.

Отмечается, что администрация Ижевска обратилась в суд с заявлением о демонтаже ларька. Договор аренды владельцу строения продлён не был, но это не мешало собственнику продолжать работу. Кроме того, в торговом киоске неоднократно фиксировали реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции в нарушение законодательства.  

В установленные законом сроки должник решение суда не исполнил. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство.  Пристав межрайонного отделения выставил требование должнику о добровольном освобождении земельного участка, установив срок для его исполнения.

Однако предприниматель не торопился освобождать территорию, принадлежащую городу. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора в размере 5 000 рублей и назначил дату принудительного демонтажа.

Чтобы не нести расходы по демонтажу и не усугублять ситуацию, должник самостоятельно начал демонтировать торговую точку.

13:40, 08 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#снос\n#ларьки