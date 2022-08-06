Жителя Удмуртии осудили за незаконную продажу более 5000 упаковок табака для кальяна

Можга. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Можгинского райсуда в отношении жителя Удмуртии по части 5 статьи 171.1 УК России «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», а также по частям 3 и 4 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Об этом в субботу, 6 августа, сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками ведомства совместно с региональным МВД, выявлена причастность фигуранта к совершению противоправной деятельности.

Следствие установило, что подозреваемый причастен к незаконному сбыту на территории Можги имеющих поддельные акцизные марки и немаркированных табачных изделий в крупном размере. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5 тысяч упаковок табачных изделий.

С учётом признания обвиняемым своей вины судом ему назначено наказание в виде штрафа.