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Жителя Удмуртии осудили за незаконную продажу более 5000 упаковок табака для кальяна

11:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Жителя Удмуртии осудили за незаконную продажу более 5000 упаковок табака для кальяна
11:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Можга\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#табачная продукция
Фото: пресс-служба УФСБ по УР
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Сбывать продукцию преступник собирался в Можге.

Можга. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Можгинского райсуда в отношении жителя Удмуртии по части 5 статьи 171.1 УК России «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», а также по частям 3 и 4 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Об этом в субботу, 6 августа, сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками ведомства совместно с региональным МВД, выявлена причастность фигуранта к совершению противоправной деятельности.

Следствие установило, что подозреваемый причастен к незаконному сбыту на территории Можги имеющих поддельные акцизные марки и немаркированных табачных изделий в крупном размере. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5 тысяч упаковок табачных изделий.

С учётом признания обвиняемым своей вины судом ему назначено наказание в виде штрафа.

11:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
184
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#табачная продукция