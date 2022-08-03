На дне Ижевского пруда обнаружили ёмкость, которая могла стать источником разлива нефтепродуктов

Ижевск. Удмуртия. В верховье Ижевского пруда водолазы городской Поисково-спасательной службы обнаружили и подняли со дна бутылку с маслянистой жидкостью тёмного цвета. Как сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии, к ёмкости был привязан кирпич, а в днище имелись прорезы.

«В настоящее время ёмкость с неизвестной жидкостью передана в правоохранительные органы, которыми будет принято соответствующее процессуальное решение. По оценкам специалистов, лицу совершившее данное правонарушение может грозить серьезное наказание вплоть до уголовного срока», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля в верховье пруда произошёл разлив нефтепродуктов на площади порядка 50 квадратных метров. Для предотвращения распространения пятна применили специальный сорбент — экологически безопасный материал, состоящий из мха, обработанного специальными составами.

«Сорбент взаимодействует с нефтепродуктом, обволакивая его. После чего посредством искробезопасного шанцевого инструмента (алюминиевые лопаты с сеточкой) его удаляют с поверхности воды», — рассказали в Минприроды.

Водолазы продолжают работу по исследованию дна.