На дне Ижевского пруда обнаружили ёмкость, которая могла стать источником разлива нефтепродуктов

Инцидент произошёл 30 июля.
Ижевск. Удмуртия. В верховье Ижевского пруда водолазы городской Поисково-спасательной службы обнаружили и подняли со дна бутылку с маслянистой жидкостью тёмного цвета. Как сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии, к ёмкости был привязан кирпич, а в днище имелись прорезы.
«В настоящее время ёмкость с неизвестной жидкостью передана в правоохранительные органы, которыми будет принято соответствующее процессуальное решение. По оценкам специалистов, лицу совершившее данное правонарушение может грозить серьезное наказание вплоть до уголовного срока», — говорится в сообщении.
Напомним, 30 июля в верховье пруда произошёл разлив нефтепродуктов на площади порядка 50 квадратных метров. Для предотвращения распространения пятна применили специальный сорбент — экологически безопасный материал, состоящий из мха, обработанного специальными составами.
«Сорбент взаимодействует с нефтепродуктом, обволакивая его. После чего посредством искробезопасного шанцевого инструмента (алюминиевые лопаты с сеточкой) его удаляют с поверхности воды», — рассказали в Минприроды.
Водолазы продолжают работу по исследованию дна.