Маленький мальчик выпал из трактора на сенокосе в Удмуртии и погиб

Киясово. Удмуртия. Четырёхлетний мальчик погиб в Киясовском районе Удмуртии. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики во вторник, 2 августа, ведомством начата проверка по факту гибели малолетнего ребёнка в результате падения из окна трактора в поле вблизи посёлка Михайловск Киясовского района.

Установлено, что ребёнок находился в гостях у бабушки с дедушкой, с которым и отправился на тракторе на заготовку сена.

В ходе прокурорской проверки установят причины и условия, способствовавшие гибели мальчика, дадут оценку деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению гибели детей.