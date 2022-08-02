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Маленький мальчик выпал из трактора на сенокосе в Удмуртии и погиб

15:00, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Маленький мальчик выпал из трактора на сенокосе в Удмуртии и погиб
15:00, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
317
0
#Киясовский район\n#Удмуртия\n#гибель детей
Фото: пресс-служба прокуратуры
317
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Обстоятельства устанавливает прокуратура.

Киясово. Удмуртия. Четырёхлетний мальчик погиб в Киясовском районе Удмуртии. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики во вторник, 2 августа, ведомством начата проверка по факту гибели малолетнего ребёнка в результате падения из окна трактора в поле вблизи посёлка Михайловск Киясовского района.

Установлено, что ребёнок находился в гостях у бабушки с дедушкой, с которым и отправился на тракторе на заготовку сена.

В ходе прокурорской проверки установят причины и условия, способствовавшие гибели мальчика, дадут оценку деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению гибели детей.

15:00, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
317
0
#Киясовский район\n#Удмуртия\n#гибель детей