Пожилая дама-водитель погибла на трассе в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. На трассе в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Как сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла в понедельник, 1 август, около 16:30 минут на 17-м км автодороги «Подъезд к г. Пермь от автодороги «М-7 Волга»» (около СНТ «Радуга») в Завьяловском районе.

Водитель автомобиля «Шевроле» — женщина, 1948 года рождения, по предварительным данным, выезжая с обочины, не убедившись в безопасности манёвра, столкнулась с автомобилем «МАЗ», под управлением мужчины 1976 года рождения, который двигался в попутном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» получила смертельную травму.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства уточняются.