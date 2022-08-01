Обстоятельства гибели жителя Глазова выясняют следователи

Глазов. Удмуртия. Глазовские следователи начали доследственную проверку по факту смерти 62-летнего местного жителя. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным проверки, 30 июля из места жительства в медучреждение госпитализировали 62-летнего глазовчанина с травмами грудной клетки, живота и языка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

Установлено, что 27 июля днём мужчина обрезал ветки деревьев на СНТ «Ручеек» и упал с недостроенного балкона садового дома, получив в результате падения травмы, ставшие причиной его смерти.

В рамках проверки провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, продолжают опрашивать очевидцев, знакомых и родственников погибшего. Выполняются все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.