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Обстоятельства гибели жителя Глазова выясняют следователи

16:10, 01 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Обстоятельства гибели жителя Глазова выясняют следователи
16:10, 01 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
73
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: пресс-служба СУ СКР по УР
73
0

Одна из версий — падение с высоты по время обрезки деревьев.

Глазов. Удмуртия. Глазовские следователи начали доследственную проверку по факту смерти 62-летнего местного жителя. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным проверки, 30 июля из места жительства в медучреждение госпитализировали 62-летнего глазовчанина с травмами грудной клетки, живота и языка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

Установлено, что 27 июля днём мужчина обрезал ветки деревьев на СНТ «Ручеек» и упал с недостроенного балкона садового дома, получив в результате падения травмы, ставшие причиной его смерти.

В рамках проверки провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, продолжают опрашивать очевидцев, знакомых и родственников погибшего. Выполняются все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

16:10, 01 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
73
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#гибель людей