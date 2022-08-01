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Пожар в Глазовском районе уничтожил жилой дом

15:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
Пожар в Глазовском районе уничтожил жилой дом
15:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: unsplash.com
290
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Площадь возгорания составила 249 кв. м.

Глазов. Удмуртия. 31 июля в 19:30 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в деревне Золотарево Глазовского района. К прибытию огнеборцев пламенем было охвачено два жилых дома и надворные постройки. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В ликвидации огня пожарным помогали местные жители и бойцы добровольной пожарной дружины деревни. Возгорание охватило площадь 249 кв. м. О его ликвидации объявили в 20:44. Огонь на одном участке уничтожил дом и хозяйственные постройки, на другом пострадали надворные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

В тушении пожара приняли участие 13 единиц техники и 21 человек.

15:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
290
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар