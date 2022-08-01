Четыре ДТП с участием мотоциклов произошли в Удмуртии в выходные

Ижевск. Удмуртия. За минувшие выходные, 30 и 31 июля, в Удмуртии зарегистрировали четыре ДТП с участием мотоциклов. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по УР

В субботу, 30 июля, около 14:49 на 33-м км автодороги «Сарапул – Воткинск» Завьяловского района Удмуртии водитель мотоцикла «Кавасаки» — 25-летний молодой человек, управляя не зарегистрированным мотоциклом, не имея соответствующей категории права управления транспортным средством, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля, смещаясь на обочину, столкнулся с поворачивающим направо на нерегулируемом перекрестке автомобилем «Джили» под управлением 66-летнего мужчины. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

Около 23:36 на 15-м км автодороги «Камбарка — Ершовка» Камбарского района Удмуртии водитель мотоцикла «BENELLI STELS» — 31-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, не имея соответствующей категории права управления транспортным средством, не справившись с управлением, съехал в кювет. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

В воскресенье, 31 июля, около 03:00 напротив дома №182 по улице Ленина в Ижевске водитель мотоцикла «KTM AG» — 28-летний молодой человек, находясь в состоянии опьянения, не имея соответствующей категории права управления транспортным средством, съезд с дороги и после перевернулся. В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир – 20-летняя девушка получили травмы, госпитализированы.

Около 18:00 на 193-м км автодороги «Подъезд г. Пермь от автодороги М-7 Волга» Завьяловского района Удмуртии водитель автомобиля «Ниссан Альмера» — 53-летняя женщина, при перестроении совершила столкновение с мотоциклом «Центрион Матрикс» под управлением 19-летнего молодого человека, с последующим опрокидыванием мотоцикла. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла – 22-летняя девушка, получили травмы. Отметим, что водитель автомобиля «Ниссан Альмера» с места аварии скрылась, в ходе розыска вскоре была установлена, в отношении нее составлены административные материалы, проводится проверка.