Житель Ижевска вступил в сговор с охранником «Ашана» и совершил 18 краж

Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор в отношении жителя Ижевска, виновного в кражах. Как сообщила пресс-служба Первомайского райсуда столицы Удмуртии, 53-летнего мужчину признали виновным по 20 эпизодам статье 158 УК России.

Отмечается, что с января по март 2022 года подсудимый вступил в преступный сговор с охранником магазина «Ашан», и совершил 18 краж товара из магазина путём неоплаты части товара через кассу самообслуживания на общую сумму 95 793 рубля. Также дважды ижевчанин украл «самостоятельно».

Подсудимый вину признал в полном объёме.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд счёл частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, состояние здоровья подсудимого. Мужчине присудили 1 год 3 месяца исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Исковые требования судом удовлетворены в соответствии с возмещённым ущербом.