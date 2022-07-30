При задержании 17-летнего водителя в Удмуртии полицейским пришлось стрелять по колёсам

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии для остановки автомобиля полицейским пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Сообщается, что на объездной дороге «Игра – Глазов» водитель автомобиля не выполнил требование экипажа ДПС об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. Скрываясь от полицейских, водитель неоднократно нарушил ПДД: выезжал на «встречку», превышал допустимую скорость, не пропускал пешеходов.

На неоднократные требования инспекторов ДПС по громкоговорителю об остановке он не реагировал. Было принято решение о применении табельного оружия. После нескольких выстрелов по колёсам автомобиль съехал с трассы, а спустя непродолжительное время остановился.

Водитель попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 17-летний житель Балезинского района, являющийся владельцем автомобиля. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении несовершеннолетнего составлены административные материалы, автомобиль помещён на спецстоянку.