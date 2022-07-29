Экс-сотрудник УФСИН по Удмуртии давал незаконные поручения осужденным

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вступил в силу приговор Индустриального районного суда Ижевска в отношении бывшего должностного лица из числа руководящего состава системы УФСИН России по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

Установлено, что обвиняемый давал указания осужденным покупать за свой счет имущество для учреждения. Взамен на это сотрудник помогал в замене не отбытой части срока заключения на более мягкий вид наказания.

Сотрудники УФСБ и подразделение собственной безопасности УФСИН выявили противоправную деятельность. Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

В суде сотрудник признал свою вину. Приговором ему назначен штраф.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая сотрудница УФСИН получила условный срок за мошенничество.