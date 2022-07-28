Лже-риэлтора из Ижевска заподозрили в мошенничестве на 1,3 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,3 млн рублей под предлогом оказания риелторских услуг. Об этом в четверг, 28 июля, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что следственным отделом в Глазове возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере» — с заявлением обратилась 44-летняя глазовчанка. По подозрению в совершении преступления сотрудники угрозыска задержали 45-летнего неработающего ижевчанина.

По версии следствия, в 2017 году потерпевшая решила обменять имевшуюся в собственности квартиру на жильё большей площади. По совету знакомых она обратилась к подозреваемому с просьбой оказать ей риелторские услуги. Мужчина помог продать квартиру и предложил приобрести жилплощадь в строящемся доме на территории Ижевска.

После получения от потерпевшей денег подозреваемый убедил её в том, что указанную сумму он передал застройщику. В последующем введённая в заблуждение женщина несколько раз передавала злоумышленнику деньги для проведения отделочных работ, а спустя некоторое время выяснила, что в списке собственников жилья её фамилии нет.

Сотрудники полиции установили, что все полученные от потерпевшей деньги подозреваемый потратил на личные нужды, похитив таким образом 1 млн 300 тысяч рублей.

Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.