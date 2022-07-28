В Ижевске сорвавших дорожные знаки молодых людей задержала полиция

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске задержали и привлекли к ответственности двух молодых людей, которые сорвали дорожные знаки на пешеходном переходе на улице Карла Либкнехта.

Неделей ранее, 21 июля, в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Ижевска о том, что двое неизвестных сорвали дорожные знаки «Пешеходный переход». При этом молодые люди сопровождали свои действия нецензурной бранью.

Незамедлительно на место происшествия отправился ближайший автопатруль патрульно-постовой службы полиции. Злоумышленники при виде патрульного автомобиля стали разбегаться в разные стороны. Но одного из них, молодого человека 2001 года рождения, полицейские задержали.

Позже в результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные полиции установили и задержали второго правонарушителя. Им оказался ижевчанин 2002 года рождения.

Обоих задержанных привлекли к административной ответственности.

Кроме того, установлено, что стоимость причинённого противоправными действиями ущерба составила более 20 000 рублей. Служба благоустройства и дорожного хозяйства намерена обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении виновными причинённого материального ущерба.