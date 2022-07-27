Медкабинет в новом здании школы №74 Ижевска минувший учебный год работал без лицензии

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Первомайского района Ижевска проверила исполнения школой №74 требований законодательства в сфере образования, здравоохранения и лицензирования. Как сообщила пресс-служба ведомства, оказалось, что медкабинет в новом здании школы на улице Ильфата Закирова, 26 не имеет лицензии.

«Адрес медицинского кабинета не включён в действующую лицензию на право осуществления медицинской деятельности обслуживающей медицинской организации – Детская городская клиническая поликлиника №8 Минздрава Удмуртии», — говорится в сообщении.

Таким образом, на протяжении всего 2021-2022 учебного года больница осуществляла медицинскую деятельность в новом корпусе школы в отсутствие лицензии.

Главврачу поликлиники прокурором района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушение устранено — в лицензию внесли изменения. Лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.

По инициативе районного прокурора постановлением мирового суда завотделением оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях поликлиники привлечена к административном ответственности по статье 19.20 КоАП России «Осуществление деятельности без специального разрешения» с назначением наказания в виде предупреждения.