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Медкабинет в новом здании школы №74 Ижевска минувший учебный год работал без лицензии

17:55, 27 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
Медкабинет в новом здании школы №74 Ижевска минувший учебный год работал без лицензии
17:55, 27 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лицензия\n#школы
Фото: unsplash.com
28
0

Нарушение выявила прокурорская проверка.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Первомайского района Ижевска проверила исполнения школой №74 требований законодательства в сфере образования, здравоохранения и лицензирования. Как сообщила пресс-служба ведомства, оказалось, что медкабинет в новом здании школы на улице Ильфата Закирова, 26 не имеет лицензии.

«Адрес медицинского кабинета не включён в действующую лицензию на право осуществления медицинской деятельности обслуживающей медицинской организации – Детская городская клиническая поликлиника №8 Минздрава Удмуртии», — говорится в сообщении.

Таким образом, на протяжении всего 2021-2022 учебного года больница осуществляла медицинскую деятельность в новом корпусе школы в отсутствие лицензии.

Главврачу поликлиники прокурором района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушение устранено — в лицензию внесли изменения. Лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.

По инициативе районного прокурора постановлением мирового суда завотделением оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях поликлиники привлечена к административном ответственности по статье 19.20 КоАП России «Осуществление деятельности без специального разрешения» с назначением наказания в виде предупреждения.

17:55, 27 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лицензия\n#школы