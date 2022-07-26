Матросы ОСВОД спасли жизнь пьяному утопающему в Глазове

Глазов. Удмуртия. Рядом с глазовским пляжем сотрудники ОСВОД спасли утопающего. Об этом сообщает пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

25 июля в 21:00 матросы-спасатели осматривали пустой пляж Глазова, когда заметили двух выходящих из кустов мужчин. В ста метрах от пляжа горожане зашли в воду и поплыли на противоположный берег.

Двое спасателей ОСВОД решили добраться до пловцов на лодке и успели вовремя предотвратить беду. Доплыв до противоположного берега, на котором много коряг и поваленных деревьев, один отдыхающий ушел под воду. Спасатель нырнул за утопающим и осводовцы вместе с товарищем пострадавшего смогли вытащить мужчину на борт лодки. Оказалось, что он был сильно пьян.

Дежуривший на берегу реки матрос-спасатель вызвал скорую помощь, которая и увезла пострадавшего.

Сообщается, что в 2022 году матросы-спасатели ОСВОД помогли уже 12 купающимся. Ранее, 22 июля, на городском пляже Глазова осводовцы спасли нетрезвую девушку, которую начало уносить течением.