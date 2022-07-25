Туриста из Ижевска спасли в горах Кабардино-Балкарии

Нальчик. Кабардино-Балкария. Жителя Ижевска эвакуировали с горы Бука-Баши в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Вечером, 24 июля, спасатели получили сообщение о том, что турист упал в ущелье на горе Бука-Баши. Инцидент произошёл на труднопроходимом участке, расположенном на высоте 2 500. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины и эвакуировали его в посёлок Эльбрус. Как сообщает «Газета.ru», погибший — борец Ахмед Жилектеев. Весной 2022 года он стал бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди юниоров.

Также сотрудники МЧС эвакуировали с горы двух мужчин, один из которых является жителем Ижевска. Угрозы для жизни спасённых нет. От дальнейшей помощи они отказались.

Отмечается, что туристическая группа из 9 человек ушла на высоту, не зарегистрировав свой маршрут.