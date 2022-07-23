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Спасённый в Алнашском районе утопающий оказался в коме

14:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
Спасённый в Алнашском районе утопающий оказался в коме
14:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасение
Фото: Pixabay.com
102
0

Благодаря врачебной помощи состояние мужчины начали ухудшаться и его удалось вывести из угрожающего жизни состояния.

Алнаши. Удмуртии. Врачи Алнашской районной больницы оказали помощь мужчине, которого накануне тонущим вытащили из реки Варали у деревни Новый Утчан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчину в состоянии комы доставили на скорой помощи в палату интенсивной терапии 21 июля. Проведённое лечение улучшило его состояние и вывело из комы. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Он пребывает в состоянии средней степени тяжести.

На момент вхождения в воду мужчина был пьян. На помощь ему пришли очевидцы.

В ГУ МЧС по Удмуртии отметили, что с начала лета на водоёмах республики утонули 22 человека, среди которых двое детей.

14:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасение