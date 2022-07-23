Спасённый в Алнашском районе утопающий оказался в коме

Алнаши. Удмуртии. Врачи Алнашской районной больницы оказали помощь мужчине, которого накануне тонущим вытащили из реки Варали у деревни Новый Утчан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчину в состоянии комы доставили на скорой помощи в палату интенсивной терапии 21 июля. Проведённое лечение улучшило его состояние и вывело из комы. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Он пребывает в состоянии средней степени тяжести.

На момент вхождения в воду мужчина был пьян. На помощь ему пришли очевидцы.

В ГУ МЧС по Удмуртии отметили, что с начала лета на водоёмах республики утонули 22 человека, среди которых двое детей.