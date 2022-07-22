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В Ижевске пострадавшей от упавшей наледи с крыши ТЦ «Аврора парк» женщине возместили вред

14:10, 22 июля, 2022
Анна Торхова
В Ижевске пострадавшей от упавшей наледи с крыши ТЦ «Аврора парк» женщине возместили вред
14:10, 22 июля, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
Фото: twenty20.com
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Ответчик признал свою вину.  

Ижевск. Удмуртия. Женщине, пострадавшей от упавшей с крыши торгового центра «Аврора парк» в Ижевске ледяной глыбы, возместили вред. Об этом рассказал руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

Напомним, несчастный случай произошел весной 2022 года. Стоявшая рядом с крышей женщина получила множественные переломы и ушибы внутренних органов. Ответственной за случившееся стала коммерческая компания, с которой у ТЦ был заключен договор на уборку территории от снега.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По словам Рустама Тугушева, директор фирмы вину признал полностью, а также возместил физический и моральный вред потерпевшей.

В связи с отсутствием претензий сторон друг к другу, уголовное дело прекращено.

14:10, 22 июля, 2022
Анна Торхова
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#зима