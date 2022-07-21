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У лодочной станции на Каме в Сарапуле нашли тело утонувшего мужчины

11:35, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
У лодочной станции на Каме в Сарапуле нашли тело утонувшего мужчины
11:35, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#гибель людей\n#пьяные
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике
344
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Он зашёл в воду пьяным.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле тело неизвестного мужчины обнаружили у лодочной станции на Каме. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Доследственная проверка показала, что 16 июля мужчина, будучи пьяным, купался в реке и утонул. 

Его тело нашли 20 июля у лодочной станции «Наша Гавань» в Сарапуле. На его теле нет признаков насильственной смерти.

Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, что 19 июля в Шарканском и Завьяловском районах нашли тела троих мужчин. 

11:35, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
344
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#гибель людей\n#пьяные