Житель Удмуртии умер от удара тока, схватив оголенные провода

Ува. Удмуртия. В Уве 55-летний местный житель умер от удара тока. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Мужчина спустился в подполье своего дома, чтобы отремонтировать систему водоснабжения. По невнимательности он схватился за оголенные провода напряжением 220 вольт. В результате пострадавший получил смертельную травму.

Его тело с признаками поражения электрическим током обнаружили 19 июля 2022 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится доследственная проверка.