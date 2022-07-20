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Житель Удмуртии умер от удара тока, схватив оголенные провода

17:55, 20 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Житель Удмуртии умер от удара тока, схватив оголенные провода
17:55, 20 июля, 2022
Екатерина Сентемова
14
0
#Ува\n#Удмуртия\n#происшествие\n#электричество\n#смерть
Фото: twenty20.com
14
0

Мужчина спустился в подполье дома для ремонта системы водоснабжения.

Ува. Удмуртия. В Уве 55-летний местный житель умер от удара тока. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике. 

Мужчина спустился в подполье своего дома, чтобы отремонтировать систему водоснабжения. По невнимательности он схватился за оголенные провода напряжением 220 вольт. В результате пострадавший получил смертельную травму.

Его тело с признаками поражения электрическим током обнаружили 19 июля 2022 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

17:55, 20 июля, 2022
Екатерина Сентемова
14
0
#Ува\n#Удмуртия\n#происшествие\n#электричество\n#смерть