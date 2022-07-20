На проезде Копровом в Ижевске прорвало проходящую над дорогой трубу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проезде Копровом произошёл прорыв воды из надземной теплотрассы. Фонтан воды бьёт на обочину и проезжую часть в сторону Воткинского шоссе. Как «Сусанину» сообщили в пресс-службе Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» повреждение трубы произошло в ходе гидравлических испытаний.

«Повреждение трубопровода возникло в ходе плановых гидравлических испытаний магистральной теплосети от Ижевской ТЭЦ-2. Специалисты уже перекрывают поврежденный участок», — сообщили в компании.

Отмечается, что ремонтные работы не повлияют на обеспечение жителей горячей водой, поскольку подключенные к ней здания уже получают ресурс по резервной линии.