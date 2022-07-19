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Житель Увинского района напал на трех сотрудников полиции

15:31, 19 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Житель Увинского района напал на трех сотрудников полиции
15:31, 19 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Вавож\n#Удмуртия\n#полиция\n#нападение
Фото: ИА «Сусанин»
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На двух полицейских мужчина набросился с ножом, а третьего ударил головой в лицо.

Во время первого нападения на двух человек обвиняемый использовал нож.

Вавож. Удмуртия. В селе Вавож мужчина напал на трех сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

20 мая 2022 года 32-летний житель Увинского района находился на территории автосервиса. На место по сообщению о краже телефона приехали двое сотрудников уголовного розыска, на которых мужчина напал с ножом.

После атаки злоумышленника доставили в Вавожскую районную больницу, чтобы выяснить, находится он в пьяном состоянии или нет. Во время освидетельствования мужчина ударил головой в лицо участкового уполномоченного полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Уголовное дело направили в суд. За совершенное преступление рецидивиста могут лишить свободы на срок до 5 лет.

15:31, 19 июля, 2022
Екатерина Сентемова
156
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#полиция\n#нападение