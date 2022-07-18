Ижевчанку осудят за коммерческий подкуп работника оборонного завода в Сарапуле

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска заплатит штраф за подкуп сотрудника Сарапульского завода. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Работница ижевской компании «Спецсталь» перечислила деньги сотруднику «Сарапульского электрогенераторного завода». Со своей стороны тот должен был продвигать интересы компании обвиняемой, во время заключения контрактов на поставки продукции в рамках гособоронзаказа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 204 УК России («Коммерческий подкуп»). Суд назначил женщине штраф.