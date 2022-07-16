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В поисках попутчиков для поездки в другой город ижевчанка лишилась 44 тысяч рублей

11:10, 16 июля, 2022
Анна Торхова
В поисках попутчиков для поездки в другой город ижевчанка лишилась 44 тысяч рублей
11:10, 16 июля, 2022
Анна Торхова
481
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#путешествие\n#мошенники
Фото: twenty20.com
481
0

Женщина хотела забронировать поездку.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска лишилась более 40 тыс. рублей при бронировании поездки в другой город. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

В одной из соцсетей девушка искала попутчиков. Увидев подходящее предложение, девушка пожелала забронировать себе место в машине. Через мессенджер ей выслали ссылку. Перейдя по ней, 34-летняя потерпевшая указала номер и код своей банковской карты. После этого с ее счета списали 44 тыс. рублей. 

Женщина обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета»).

Напомним, с таким видом мошенничества жители Удмуртии сталкиваются не в первый раз. В начале июля таким же образом злоумышленникам поверила 19-летняя студентка. Ранее 48 500 рублей потеряли мужчина, желавший вернуться из Уфы в Ижевск, и женщина, пытавшаяся приехать в Удмуртию из Перми. 

11:10, 16 июля, 2022
Анна Торхова
481
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#путешествие\n#мошенники