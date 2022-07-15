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Жительница Увы заплатит 20 тысяч за незаконное распространение фотографий полуобнаженной девушки

12:50, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Жительница Увы заплатит 20 тысяч за незаконное распространение фотографий полуобнаженной девушки
12:50, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ува\n#Удмуртия\n#фотографии\n#уголовное дело\n#штрафы
Фото: twenty20.com
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Снимки она нашла на личной странице своего знакомого.

Ува. Удмуртия. Жительницу Увы осудили за незаконное распространение полуобнаженных фотографий незнакомой девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Подсудимая имела доступ к личной странице своего знакомого в соцсети «ВКонтакте». Там она нашла размещенные снимки незнакомой девушки в нижнем белье. Из ревности и личных неприязненных отношений женщина разместила эти фотографии на своей странице, где их могли увидеть неограниченное число пользователей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК России («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, без его согласия»).

Суд приговорил виновную к выплате штрафа в сумме 20 тыс. рублей.

12:50, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
102
0
#Ува\n#Удмуртия\n#фотографии\n#уголовное дело\n#штрафы