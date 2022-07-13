Кильмезский сельский дом культуры в Удмуртии пострадал от шквалистого ветра

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе ветер повредил крышу Кильмезского сельского дома культуры. Об этом сообщил глава регионального правительства Ярослав Семёнов.

Премьер сразу отметил, что пострадавших нет. Однако ветер оставил без электричества 8 социальных объектов. Пять рабочих бригад направлены на восстановление подачи тока.

«Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено завтра (14 июля, — прим. ред) к 17:00», — заверил Семёнов.

В Удмуртии до первой половины ночи сохранится вероятность гроз с порывами ветра до 17-22 м/с. Местами пройдут ливни и град.

UPD: