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Кильмезский сельский дом культуры в Удмуртии пострадал от шквалистого ветра

22:20, 13 июля, 2022
Юрий Абашев
Кильмезский сельский дом культуры в Удмуртии пострадал от шквалистого ветра
22:20, 13 июля, 2022
Юрий Абашев
64
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#ветер
Фото: Ярослав Семёнов. vk.com
64
0

Стихия оставила без электричества 8 социальных объектов.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе ветер повредил крышу Кильмезского сельского дома культуры. Об этом сообщил глава регионального правительства Ярослав Семёнов.

Премьер сразу отметил, что пострадавших нет. Однако ветер оставил без электричества 8 социальных объектов. Пять рабочих бригад направлены на восстановление подачи тока.

«Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено завтра (14 июля, — прим. ред) к 17:00», — заверил Семёнов.

В Удмуртии до первой половины ночи сохранится вероятность гроз с порывами ветра до 17-22 м/с. Местами пройдут ливни и град.

UPD:

22:20, 13 июля, 2022
Юрий Абашев
64
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#ветер