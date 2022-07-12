Огнеборец из Воткинска спас из пожара неходячего пожилого мужчину

Воткинск. Удмуртия. Пожарный из Воткинска спас людей во время своего выходного. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Александр Сметанин в понедельник, 11 июля, ушёл на выходной после суточного дежурства. Около 15:00 он находился дома и увидел чёрный дым, который шёл с дачного участка неподалёку. Пожарный сразу понял, что в том месте возгорание, и бросился на помощь.

Прибежав на место, он увидел горящую летнюю кухню, баню и соседний дом. На два последних объекта огонь уже успел перекинуться. Александр позвонил в пожарную охрану и сообщил о происшествии, а после зашёл в горящий дом. По словам соседей, там жил инвалид, который не мог сам передвигаться. Александр вытащил человека в безопасное место. Сам житель горящего дома не знал, что случился пожар. Пожарный также увидел, что огонь перекинулся на соседний дом, в котором находилась целая семья. Они, как и их сосед, тоже не знали о пожаре, и благодаря Александру Сметанину смогли быстро покинуть опасное место.

Огнеборцы больше часа пытались ликвидировать возгорание. В этом им помогал и Александр, который прокладывал пожарные рукава и приносил коллегам воду.

В результате пожара, который ещё осложняла жара, сгорели баня и хозяйственные постройки на трёх участках. Два дома оказались повреждены. Также пострадал один человек — но если бы не своевременная реакция Александра, их могло оказаться больше.