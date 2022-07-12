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На водоёмах Удмуртии утонули ещё два человека

10:10, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
На водоёмах Удмуртии утонули ещё два человека
10:10, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
408
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#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: ИА "Сусанин"
408
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В Кизнерском и Сарапульском районах начата доследственная проверка

Удмуртия. В минувший понедельник, 11 июля, в двух районах Удмуртии во время отдыха на воде погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Первый случай произошёл на реке Вятка недалеко от села Крымская Слудка в Кизнерском районе. Днём в воде было обнаружено тело 22-летнего мужчины. Перед гибелью он отдыхал с семьёй на берегу.

Вечером того же дня в Каме у Нечкино в Сарапульском районе найдено тело 67-летнего сарапульчанина. Установлено, что он погиб 9 июля. Перед трагедией мужчина отдыхал с семьёй на берегу, выпивал алкоголь и будучи пьяным принял роковое решение — пойти купаться.

Напомним, что за 9 июля в Удмуртии утонули четыре человека.

10:10, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
408
0
#Удмуртия\n#гибель людей