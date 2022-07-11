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Вооружённый молотком житель Ижевска ограбил салон сотовой связи

17:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
Вооружённый молотком житель Ижевска ограбил салон сотовой связи
17:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
241
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление
Фото: twenty20.com
241
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Налётчика оперативно задержали.

Ижевск. Удмуртия. До четырёх лет лишения свободы грозит жителю Ижевска за ограбление салона сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Согласно данным с камер видеонаблюдения, 27-летний ижевчанин зашёл в салон сотовой связи. На лице у него была маска, а в руке молоток. Разбив витрину, мужчина принялся раскладывать телефоны в свой рюкзак. Совершив злодеяние, грабитель поспешно ретировался.

На место происшествия выехали наряды стражей порядка. В результате совместных действий патрульных и сотрудников группы быстрого реагирования мужчина, который уже имел судимость за кражу, был задержан. Теперь в его «послужном списке» может появиться судимость по статье «Грабёж» и лишение свободы на срок до 4 лет.  

17:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление