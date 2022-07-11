Вооружённый молотком житель Ижевска ограбил салон сотовой связи

Ижевск. Удмуртия. До четырёх лет лишения свободы грозит жителю Ижевска за ограбление салона сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Согласно данным с камер видеонаблюдения, 27-летний ижевчанин зашёл в салон сотовой связи. На лице у него была маска, а в руке молоток. Разбив витрину, мужчина принялся раскладывать телефоны в свой рюкзак. Совершив злодеяние, грабитель поспешно ретировался.

На место происшествия выехали наряды стражей порядка. В результате совместных действий патрульных и сотрудников группы быстрого реагирования мужчина, который уже имел судимость за кражу, был задержан. Теперь в его «послужном списке» может появиться судимость по статье «Грабёж» и лишение свободы на срок до 4 лет.