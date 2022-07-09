Число погибших на воде 9 июня в Удмуртии достигло трех человек

Камбарка. Удмуртия. Очередной за 9 июня случай утопления произошел в Удмуртии. Число погибших за один день на воде в республике достигло трех человек, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Трагедия произошла в Камбарском районе. Жертвой стихии снова стал мужчина, 1969 года рождения.

Напомним, первое сообщение об утонувшем поступило из Сарапульского района. На Каме в районе села Нечкино погиб 67-летний пенсионер. На месте происшествия работают водолазы сарапульского поисково-спасательного отряда.

Позднее стало известно об еще одном трагическом случае — в Воткинском районе на пруду в одном из садовых товариществ утонул мужчина 1983 года рождения.