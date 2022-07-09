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Число погибших на воде 9 июня в Удмуртии достигло трех человек

17:42, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
Число погибших на воде 9 июня в Удмуртии достигло трех человек
17:42, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
352
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#реки\n#пруды\n#гибель людей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
352
0

Еще один мужчина утонул в Камбарском районе.

Камбарка. Удмуртия. Очередной за 9 июня случай утопления произошел в Удмуртии. Число погибших за один день на воде в республике достигло трех человек, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Трагедия произошла в Камбарском районе. Жертвой стихии снова стал мужчина, 1969 года рождения.

Напомним, первое сообщение об утонувшем поступило из Сарапульского района. На Каме в районе села Нечкино погиб 67-летний пенсионер. На месте происшествия работают водолазы сарапульского поисково-спасательного отряда.

Позднее стало известно об еще одном трагическом случае — в Воткинском районе на пруду в одном из садовых товариществ утонул мужчина 1983 года рождения.

17:42, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
352
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#реки\n#пруды\n#гибель людей