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Жительница Глазова, нанесшая 20 ножевых ранений сестре, проведет 7 лет в колонии

13:40, 06 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Жительница Глазова, нанесшая 20 ножевых ранений сестре, проведет 7 лет в колонии
13:40, 06 июля, 2022
Екатерина Сентемова
542
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#Глазов\n#Удмуртия\n#убийство\n#нож\n#уголовное дело
Фото: twenty20.com
542
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Женщина оставила тело у дивана.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили женщину, убившую сестру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

В феврале 2022 года во время распития алкоголя между обвиняемой и ее сестрой возникла ссора. Конфликт состоял в том, что потерпевшая часто распивала алкоголь и не желала устраиваться на работу. 

В результате женщина взяла нож и нанесла не менее 20 ранений в грудь своей сестре. От полученных травм она скончалась на месте. 

Подозреваемая положила тело около дивана и накрыла пледом. Вечером следующего дня умершую женщину обнаружил сожитель обвиняемой. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

13:40, 06 июля, 2022
Екатерина Сентемова
542
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#убийство\n#нож\n#уголовное дело