Жительница Глазова, нанесшая 20 ножевых ранений сестре, проведет 7 лет в колонии

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили женщину, убившую сестру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В феврале 2022 года во время распития алкоголя между обвиняемой и ее сестрой возникла ссора. Конфликт состоял в том, что потерпевшая часто распивала алкоголь и не желала устраиваться на работу.

В результате женщина взяла нож и нанесла не менее 20 ранений в грудь своей сестре. От полученных травм она скончалась на месте.

Подозреваемая положила тело около дивана и накрыла пледом. Вечером следующего дня умершую женщину обнаружил сожитель обвиняемой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.