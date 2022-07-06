В Удмуртии простились с погибшими на территории Украины двумя военными

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии простились с двумя бойцами, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

3 июля в Ижевске похоронили гвардии старшего лейтенанта Вячеслава Матвеева.

5 июля в Воткинске попрощались с младшим сержантом Денисом Санниковым.

Оба военных представлены к ордену Мужества посмертно.

Свои соболезнования родным и близким выразил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Семьям погибших оказывают необходимую помощь.

Напомним, в июне в Воткинске простились с рядовым Андреем Мочаловым и младшим сержантом Владиславом Мучнициным.