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В Удмуртии простились с погибшими на территории Украины двумя военными

09:40, 06 июля, 2022
Андрей Бирюков
В Удмуртии простились с погибшими на территории Украины двумя военными
09:40, 06 июля, 2022
Андрей Бирюков
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0
#Удмуртия\n#Украина
Фото: unsplash.com
2080
0

Их представили к награде.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии простились с двумя бойцами, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

3 июля в Ижевске похоронили гвардии старшего лейтенанта Вячеслава Матвеева. 

5 июля в Воткинске попрощались с младшим сержантом Денисом Санниковым. 

Оба военных представлены к ордену Мужества посмертно. 

Свои соболезнования родным и близким выразил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Семьям погибших оказывают необходимую помощь.

Напомним, в июне в Воткинске простились с рядовым Андреем Мочаловым и младшим сержантом Владиславом Мучнициным.

09:40, 06 июля, 2022
Андрей Бирюков
2080
0
#Удмуртия\n#Украина