В Глазовском районе отец семейства сжег собственный дом

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе следователи проводят проверку по факту гибели молодого мужчины при пожаре в собственном доме. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Частный жилой дом загорелся 2 июля 2022 года около 23:00 в деревне Тугбулатово Глазовского района. При ликвидации пожара спасатели обнаружили труп 32-летнего мужчины, отец семейства проживал в этом доме вместе с женой и несовершеннолетними детьми.

Накануне мужчина в пьяном виде устроил ссору с супругой, женщина забрала детей и ушла к родственникам. Следователи полагают, что, оставшись один, хозяин дома поджег жилище и спрятался в подполье.

Следствие выясняет обстоятельства трагедии. Проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и родственники погибшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.