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Ижевск стал лидером по числу жалоб на присасывание клещей в Удмуртии

17:40, 05 мая, 2022
Андрей Бирюков
Ижевск стал лидером по числу жалоб на присасывание клещей в Удмуртии
17:40, 05 мая, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#клещи
Фото: unsplash.com
71
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В удмуртской столице от паразитов пострадали 232 человека.

Ижевск. Удмуртия. Около 500 жителей Удмуртии были укушены клещами. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. 

На 5 мая в больницы региона обратились 484 человека с жалобами на присасывание клещей, включая 118 детей до 17 лет. 

Лидером по числу обращений является Ижевск — 232 человека. Далее идут Якшур-Бодьинский район — 26 человек, Увинский — 24, Можга — 17, Шарканский район — 16, Ярский — 8, Граховский и Селтинский — по 6 в каждом.  

Все клещи были исследованы. Возбудитель энцефалита выявлен в 3 случаях из 389. Возбудитель боррелиоза нашли у 84 паразитов из 314, анаплазмы — у 3 из 188 и эрлихии — у 2 из 188. 

При этом сотне человек, обратившимся в больницы, провели серопрофилактику. 

Отмечается, что в текущем году от клещевого энцефалита привили 7 тыс. человек, включая 3,3 тыс. детей, ревакцинацию прошли 70,4 тыс. человек, включая 55 тыс. детей. 

Обработки территорий от клещей начались в Воткинском, Завьяловском, Каракулинском, Увинском и Шарканском районах, а также в Ижевске и Воткинске. Площадь, которую затронуло дезинсекция, составила 70,6 га. Кроме того, работы пройдут и на территории кладбищ Ижевска.

17:40, 05 мая, 2022
Андрей Бирюков
71
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#клещи