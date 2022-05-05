Ижевск стал лидером по числу жалоб на присасывание клещей в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Около 500 жителей Удмуртии были укушены клещами. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

На 5 мая в больницы региона обратились 484 человека с жалобами на присасывание клещей, включая 118 детей до 17 лет.

Лидером по числу обращений является Ижевск — 232 человека. Далее идут Якшур-Бодьинский район — 26 человек, Увинский — 24, Можга — 17, Шарканский район — 16, Ярский — 8, Граховский и Селтинский — по 6 в каждом.

Все клещи были исследованы. Возбудитель энцефалита выявлен в 3 случаях из 389. Возбудитель боррелиоза нашли у 84 паразитов из 314, анаплазмы — у 3 из 188 и эрлихии — у 2 из 188.

При этом сотне человек, обратившимся в больницы, провели серопрофилактику.

Отмечается, что в текущем году от клещевого энцефалита привили 7 тыс. человек, включая 3,3 тыс. детей, ревакцинацию прошли 70,4 тыс. человек, включая 55 тыс. детей.

Обработки территорий от клещей начались в Воткинском, Завьяловском, Каракулинском, Увинском и Шарканском районах, а также в Ижевске и Воткинске. Площадь, которую затронуло дезинсекция, составила 70,6 га. Кроме того, работы пройдут и на территории кладбищ Ижевска.