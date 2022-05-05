Ижевский студент лишился более 30 тысяч рублей при попытке оплатить услуги девушки по вызову

Ижевск. Удмуртия. Студент из Ижевска, желая получить интимные услуги, лишился 31,5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по столице Удмуртии.

20-летний молодой человек воспользовался сайтом, который предоставлял интимные услуги. Изучив каталог, он выбрал девушку для дальнейшего времяпрепровождения и позвонил по номеру. Поднявшая трубку дама попросила перечислить предоплату — 1,5 тыс. рублей — на её номер телефона. Не подозревая об обмане, студент перевёл ей эти деньги. Тогда злоумышленница сообщила ему, что оплата не прошла — и надо попытаться вновь. Далее она ещё несколько раз убеждала юношу, что на сайте произошёл сбой, и для разблокировки системы необходимо повторить перевод. При этом она успокаивала: лишние деньги вернёт при встрече.

То, что он попал в сети мошенников, парень понял, когда его попросили перечислить ещё 20 тыс. рублей. К тому моменту он уже потерял 31,5 тыс. рублей. Осознав происходящее, студент обратился в полицию.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Напомним, ранее в Удмуртии в суд направили уголовное дело банды мошенников, которые обманывали студентов.