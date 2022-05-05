В Сарапуле задержали браконьеров за ловлю рыбы запрещёнными способами

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии задержали двоих браконьеров, которые ловили рыбу запрещёнными способами. Об этом сообщили в Ижевском ЛО МВД России на транспорте.

Во время рейда на Каме полицейские выявили факт незаконной ловли рыбы. По подозрению в совершении преступления задержали двоих жителей Сарапула 1977 и 1981 годов рождения. Мужчины ловили рыбу с помощью запрещённого орудия — остроги, используя при этом подсветку и надувную лодку.

У задержанных изъяли 19 штук рыб: лещей, окуней и налимов. Улов был оценён в 6 тыс. рублей. Причинённый ущерб мужчины возместили при составлении протокола.

Против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК России («Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору»). Им грозит крупный штраф — до миллиона рублей или до пяти лет колонии.

Напомним, ранее стало известно, что жителю Ставрополья грозит реальный срок за незаконную рыбалку в Удмуртии. Кроме того, с конца апреля в Удмуртии действует нерестовый запрет. О том, что это такое, и как проходит борьба с браконьерами, «Сусанин» рассказывал в минувшем году.