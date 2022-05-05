Десятерых жителей Удмуртии осудили за организацию подпольного казино

Преступникам присудили от года до полутора лет условно.
Ижевск. Удмуртия. Вступили в законную силу приговоры Первомайского райсуда Ижевска в отношении 10 жителей Удмуртии, которых обвиняли в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.
Причастность фигурантов к совершению противоправной деятельности выявили в результате мероприятий, проведённых сотрудниками региональных УФСБ России и МВД. На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования на территории Ижевска.
У них изъяли 140 компьютеров, 15 мобильных телефонов, восемь видеокамер.
С учётом признания обвиняемыми своей вины и рассмотрения дела в особом порядке суд им назначил наказание от года до полутора лет лишения свободы условно.