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Полицейские в Увинском районе спасли погибавшего в болоте мужчину

17:25, 04 мая, 2022
Андрей Поносов
Полицейские в Увинском районе спасли погибавшего в болоте мужчину
17:25, 04 мая, 2022
Андрей Поносов
866
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#Удмуртия\n#Ува\n#спасение\n#полиция\n#Росгвардия
Фото: пресс-служба МВД по УР
866
0

Мужчина заблудился ночью и оказался в трясине.

Ува. Удмуртия. Сотрудники полиции в Увинском районе вытащили из болота погибавшего мужчину. Пострадавшему грозила смерть от переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Крики о помощи со стороны болот в районе очистных сооружений ночью услышали местные жители, они позвонили на единый телефон спасения 112 и в дежурную часть Увинского отдела полиции.

Первыми на место бедствия прибыли участковый уполномоченный Дамир Фаттахутдинов, полицейский-кинолог Никита Козачек и сотрудник Росгвардии Александр Голованев.

Осветив фонарями местность, они увидели мужчину, увязшего ледяной жиже по плечи. С риском для собственной жизни полицейские зашли в трясину и с помощью троса начали вытаскивать пострадавшего. Уже на берегу мужчину приняли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи, с сильным переохлаждением он был доставлен в больницу.

Спасенный описал обстоятельства произошедшего. Ночью он возвращался домой, сбился в пути и забрел в болото. По словам врачей, если бы мужчина еще несколько минут оставался в болоте, его ждала смерть от переохлаждения.

Сейчас руководством МВД по Удмуртии рассматривается вопрос о вознаграждении отличившихся сотрудников.

17:25, 04 мая, 2022
Андрей Поносов
866
0
#Удмуртия\n#Ува\n#спасение\n#полиция\n#Росгвардия